जागरण संवाददाता, वाराणसी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे कराने के बाद मरीजों को फिल्म नहीं दिए जाने पर शुक्रवार को हंगामा हुआ। मरीजों ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी के पास अच्छे कैमरे वाले एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हैं। ऐसे में एक्स-रे की तस्वीर मोबाइल से खींचकर चिकित्सक को दिखाने में परेशानी हो रही है।

मरीजों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से एक्स-रे कराने के बाद फिल्म देने के बजाय कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर मोबाइल से खींचने की सलाह दी जा रही है। कई मरीजों के पास साधारण कीपैड मोबाइल हैं, जबकि कैमरे वाले फोन से खींची गई तस्वीर भी स्पष्ट नहीं आती। इससे चिकित्सकों को एक्स-रे देखकर उपचार करने में दिक्कत होती है। बुजुर्ग और ग्रामीण मरीजों को भी इस व्यवस्था से परेशानी उठानी पड़ रही है।