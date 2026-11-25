जागरण संवाददाता, वाराणसी। मंडलीय चिकित्सालय का आवासीय भवन अब पूरी तरह धराशायी हो गया है। 152 शैय्या बेड को मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य इकाई कबीरचौरा में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके मद्देनजर मंगलवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के अपर निदेशक कार्मिक डा. संजय कुमार शैवाल ने औचक निरीक्षण निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा कि सफाई व्यवस्था ठीक है।

शिफ्टिंग का कार्य अभी सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। खासकर निराश्रित मरीजों के लिए अलग से की गई यह सबसे अच्छी बात है। 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। अब आवासीय भवन धराशायी होने के बाद वार्ड नंबर पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10 और सहायक नर्सिंग अधीक्षक आफिस को ध्वस्त का कार्य भी शुरू कर दिया गया।

साथ ही जी-42 भवन निर्माण के लिए खोदाई भी शुरू कर दी गई है। इसके बाद ब्लड बैंक, आसीटीसी, वार्ड नंबर चार, कार्डिक वार्ड, बर्न यूनिट, रेन बसेरा, ओटी और पैथालाजी, एक्सरे और अल्ट्रसाउंड को क्रमवार तोड़कर इमरजेंसी के पहले व दूसरे तल एवं एमसीएच के चतुर्थ तल पर शिफ्ट किया जाएगा।