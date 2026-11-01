वाराणसी संभागीय परिवहन कार्यालय में परिवहन मेला, पुराने और कबाड़ वाहनों के स्थान पर नए वाहनों का होगा पंजीकरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाहन स्वामियों की सुविधा को लेकर शनिवार को बाबतपुर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में परिवहन मेले का आयोजन किया गया। पहुंचे वाहन स्वामियों की समस्याओं को मौके पर निस्तारित किया गया। इस दौरान 23 वाहन स्वामियों की समस्याओं को दूर किया गया।

इसमें वाहनों के लंबित कर और अन्य बकायों की वसूली, एकमुश्त कर और अग्रिम कर जमा करने की व्यवस्था की गई। साथ ही वाहन पंजीकरण, फिटनेस, परमिट नवीकरण समेत अन्य समस्याओं को दूर किया गया। विभिन्न मदों से 19 लाख रुपये राजस्व प्राप्त हुए। मेले का शुभारंभ उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) भीमसेन सिंह ने फीता काटकर किया।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि वाहन स्वामियों की विभिन्न समस्याओं को एक ही स्थान पर निस्तारित करने को लेकर मेले का आयोजन किया गया है। पुराने और कबाड़ घोषित वाहनों के स्थान पर नए वाहनों के पंजीकरण की सुविधा भी दी गई।