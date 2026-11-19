जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस स्टेशन के पुरानी पार्किंग परिसर में बीते मंगलवार की रात आरपीएफ, जीआरपी और सीआइबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 दुर्लभ कछुओं के साथ दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। टीम को 13 बैग और गठरियों से अलग-अलग प्रजाति के दुर्लभ कछुए मिले। इनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में तीन लाख रुपये से ज्यादा बताई गई है।

पूछताछ में दोनों की पहचान सुल्तानपुर जनपद के हनुमानगंज अंतर्गत पकड़ी निवासी मनीषा और सपना के रूप में हुई। आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी राजेश कुमार के अनुसार दोनों महिलाएं सुल्तानपुर से सड़क मार्ग से बनारस स्टेशन पहुंची थीं। वे पश्चिम बंगाल जाने के लिए ट्रेन की प्रतीक्षा कर रही थीं। दोनों महिलाएं अपनी गोद में छोटे-छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थीं। इसी दौरान टीम को सूचना मिली तो घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया।