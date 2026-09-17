'मोदी की अभी हाफ इनिंग, दशकों करनी है सेवा', पीएम के जन्मदिन पर वाराणसी में बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिंदगी लंबी के साथ बड़ी भी होनी चाहिए, इसी को चरितार्थ किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने। 25 वर्ष के कार्य तो मोदी की हाफ इनिंग है। अभी तो उनको दशकों देश की सेवा करनी है। राजनाथ ने कहा कि काशी से मोदी को नई ऊर्जा मिलती है। वैश्विक मंच पर जब मौका मिलता है अपनी काशी का जिक्र करना नहीं भूलते।

रक्षा मंत्री गुरुवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी के सांसद व प्रधानमंत्री के नरेन्द्र मोदी के 76वें जन्मदिन (17 सितंबर) से सेवा संकल्प अभियान के शुभारंभ अवसर पर काशीवासियों को संबोधित कर रहे थे। कहा कि एक दौर था जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातों अनसुना कर दिया जाता था, आज कान खोलकर सुना जाता है। भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत कुछ याद किया जाएगा। आज मुद्रा योजना से लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का कार्य किया है। स्किल इंडिया ने नौजवानों के हुनर को वैश्विक बनाया है। जहां लोगों की सोचने की शक्ति खत्म होती है, वहीं से प्रधानमंत्री का विजन शुरू होता है।

उन्होंने गुजरात के भूकंप और इसके बाद हुए विकास को याद दिलाते हुए कहा कि यह मोदी की देन थी कि गुजरात के गावों में प्रधान सर्वसम्मति से चुना जाता है जिसमें गांव को आगे ले जाने की बात होती है। आज हुनर को वैश्विक सम्मान मोदी जी के प्रयासों से मिला है। दुनिया के बाजारों के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। काशी में बनी सिल्क, चंदौली का काला चावल यह सभी वैश्विक हुए हैं।

उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक स्तर पर देशी उत्पादों का उपहार दिया जाता है। बारह वर्ष पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आने वाला दशक भारत को वैश्विक स्तर पर इतना आगे ले जाएगा, ये सभी संभव हुआ है प्रधानमंत्री के प्रयासों से।

उन्होंने कांग्रेस के सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर यूनिट को भारत में कारोबार हेतु अनुमति न देने की बात की। आज भारत के योग वैश्विक हो चुका है। पूरी दुनिया योग कर रही है। प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत के पास वैश्विक स्तर की टेक्नोलॉजी है। नेतृत्व की शक्ति यही होती है। 2014 से पहले तथा उसके बाद के भारत की तस्वीर देखने पर यह बदलाव दिखेगा।

कहा मोदी को काशी में मां गंगा का आशीर्वाद और वडनगर में मां यशोदा का संस्कार मिला। इस कारण बाइक यात्रा केवल दो शहरों की यात्रा ही नहीं बल्कि काशी की दिव्यता गुजरात जा रही है और गुजरात की आस्था काशी आ रही है। यह केवल जल ही नहीं भावना का आदान-प्रदान है।

मोदी ने 12 वर्ष पहले जब शपथ लिया था तब किसी ने कल्पना नहीं की थी की अगला दशक भारत का होगा। आज पूरी दुनिया योगा कर रही है। भारत का आर्थिक ही नहीं सांस्कृतिक डंका बज रहा है। कहा कि एक अच्छा लीडर वह होता है जो न केवल देश के लिए बड़े सपने देखता है बल्कि उसे जमीन पर उतारता है। ''''हर हर महादेव के उदघोष के बीच रक्षा मंत्री ने चंद्रबाबू नायडू को धारा प्रवाह अंग्रेजी में भाषण देकर काशी के युवा को जोड़ने की जमकर तारीफ की।

इसके बाद सभी अतिथियों ने ‘सेवा संकल्प बाइक यात्रा’ में शामिल 250 बाइक पर सवार 500 सेवा यात्रियों काे झंडी दिखाकर काशी से वडनगर के लिए रवाना किया। ये यात्री प्रधानमंत्री की कर्मस्थली काशी से उनकी जन्मस्थली वडनगर तक 10 अलग-अलग ग्रुप में जाएंगे। सभी यात्री 10 नदियों का जल लेकर सात अक्टूबर को वडनगर पहुंचेंगे। वहां हाटकेश्वर महादेव का अभिषेक करेंगे।

वडनगर से आज ही चली यात्रा काशी पहुंचेगी। इससे पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व एनडीए के सहयोगी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सुबह श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में मोदी के लिए रुद्राभिषेक व गंगा, संगम समेत 10 नदियों के जल से अभिषेक कर अभियान की शुरूआत की। मोदी के 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 वर्ष देश का प्रधानमंत्री रहने के दौरान यानी कुल 25 वर्ष देश की सेवा देने के उपलक्ष्य में सात अक्टूबर को यह अभियान विराम लेगा।

आज भारत दुनिया के देशों से आंख से आंख मिलाकर बात करता है: योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा आज भारत दुनिया के देशों से आंख से आंख मिलाकर बात कर सकता है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की देन है। सेवा करते हुए 25 वर्ष हो गया। आज विश्व के लोकप्रिय नेता की सेवा यात्रा को भी विश्व देख रहा है।

आज भारत का कोई नागरिक ऐसा नहीं है, जो इस सेवा यात्रा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल न हो। आज गांव आत्मनिर्भरता की कहानी कह रहे हैं। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के शीर्ष चार देशों में शामिल हुई है।

जब तक मोदी प्रधानमंत्री तब तक हम उनके साथ: चिराग पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं बल्कि हमारा सम्मान है। प्रधानमंत्री जब तक है उनके साेच के साथ चिराग पासवान मजबूती के साथ खड़ा है ये वो विश्वास दिलाते हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी यात्रा बारह वर्षों पूर्व शुरू हुई थी। इस कारण उनकी कर्मस्थली में उपस्थिति गौरव का क्षण है।

राइट टाइम, राइट लीडर, राइट वर्क इज नरेंद्र मोदी: चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राइट टाइम, राइट लीडर, राइट वर्क इज नरेंद्र मोदी। अनेकता के बावजूद सभी का लक्ष्य एक है, भारत को नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में आगे ले जाना। एनडीए एक है, एनडीए मजबूत है।