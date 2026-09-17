पीएम मोदी के जन्मदिन पर 10 नदियों के जल से बाबा विश्वनाथ का हुआ जलाभिषेक, सफाई कर्मी भी सम्मानित

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी का 76 वां जन्म दिन पर धर्म-आध्यात्म, राजनीति, सेवा व सुशासन तथा भविष्य में भाजपा को मजबूती देने की पहल के साथ यादगार बन गया। जीवनदायिनी गंगा, यमुना, आमी, राप्ती, नर्मदा, गोमती, बेतवा, अलकनंदा, कुआनो, वरूणा के पवित्र जल से अभिषेक किया गया।

गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ का अभिषेक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्र बाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान चिराग पासवान ने किया। धाम में विशेष पूजन व अनुष्ठान हुआ, जहां बाबा से प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना और सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया।

वैदिक मंत्रोंच्चार के बीच पंडित श्रीकांत मिश्रा व नीरज पांडेय ने धार्मिक अनुष्ठान शुरू कराया। रक्षा मंत्री के साथ ही दोनों सीएम और केंद्रीय मंत्रियों ने पवित्र जल, दूध से अभिषेक कर पूजन किया। बाबा को प्रसाद भी अर्पित किया गया। तकरीबन आधा घंटा तक पूजन चला।

24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुंभ प्रयागराज में सफाई कर्मियों चरण धोए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके जन्म दिन पर राजनाथ व योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान देने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री के कर्म स्थली काशी से 250 बाइक पर 500 कार्यकर्ता उनकी जन्म स्थली गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर पहुंचेंगे। रास्ते में जन संवाद, जन चौपाल व पौधारोपण तथा स्वच्छता अभियान की अलख जगाएंगे। रक्षा मंत्री के साथ योगी व अन्य अतिथियों ने बाइकर्स से संवाद और उनका सम्मान भी किया। कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के लंबी उम्र की कामना की गई है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरा करेंगे। लंबे समय तक देश का प्रतिनिधित्व व उनके दीर्घायु की कामना श्री काशी विश्वनाथ से सबने किया। देश के राजनीतिक भविष्य की धूरी बनी काशी 29 जुलाई को संत रविदास की 650वीं जयंती पर काशी में उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से देश व्यापी अभियान शुरू हुआ। संत के जन्म भूमि की मिट्टी को कलश में लेकर भाजपा की टीकें देश के कई राज्यों में गांवों तक पहुंची। भाजपा ने अभियान के जरिए एक बड़ा संदेश देने का कार्य किया।

अब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन पर देश स्तर का अभियान काशी से शुरू हुआ। 76 वें जन्म दिन के निहितार्थ भी कई है। जिसने जीवन संवारा, उसे आशीर्वाद हमारा...नारे के साथ भाजपा ने प्रधानमंत्री के 25 साल के सेवा काल को आगे कर जन से जुड़ने की पहल की।