पीएम मोदी का जन्मदिन: सीएम योगी-राजनाथ सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा, दीर्घायु की कामना की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी का 76 वां जन्म दिन पर धर्म-आध्यात्म, राजनीति, सेवा व सुशासन तथा भविष्य में भाजपा को मजबूती देने की पहल के साथ यादगार बन गया।

जीवनदायिनी गंगा, यमुना, आमी, राप्ती, नर्मदा, गोमती, बेतवा , अलकनंदा, कुआनो, वरूणा के पवित्र जल से गुरुवार को 11:30 बजे श्री काशी विश्वनाथ का अभिषेक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्र बाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पंकज चौधरी के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया।

जिस प्रकार पवित्र नदियों का जल देश में उनके उदगम स्थल वाले राज्यों से लाया गया था उसी प्रकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दलों में शामिल उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों के दिग्गज भी शामिल हुए। वैदिक मंत्रोंच्चार के बीच पंडित श्रीकांत मिश्रा व नीरज पांडेय ने जलाभिषेक कराया।

तकरीबन एक घंटा बाद सभी नेता रूद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना हो गया। यहां से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर्म स्थली (वाराणसी) से जन्म स्थली (वडनगर) तक 250 बाइक से 10 राज्यों के 50 कार्यकर्ता रवाना होंगे। ये 10 मार्ग से 10 राज्य के भ्रमण के दौरान 193 जिला और 1159 गांवों में जनसंवाद, जन चौपाल तो करेंगे ही साथ ही प्रधानमंत्री के सपने पौधारोपण और स्वच्छता अभियान की अलख भी जगाएंगे। रक्षा मंत्री और दोनों सीएम, प्रदेश अध्यक्ष व चिराग के साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालू, हंसराज विश्वकर्मा और जयेंद्र सिंह राठौर, खजुराहो के सांसद विष्णु दत्त शर्मा, सांसद व भाजयुमो अध्यक्ष हेमांग जोशी के साथ ही काशी के दिग्गज भाजपाई भी शामिल रहे।

भगवान शिव को प्रसन्न रखता है पवित्र नदियों के जल से किया गया अभिषेक धार्मिक व पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद विष पिया था जब कंठ में गर्मी बढ़ गई। इसे शांत करने के लिए देवी-देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। मां गंगा, शिव की जटाओं में विराजित हैं। ऐसे में गंगा जल व अन्य पवित्र नदियों का जल मिलाकर अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं।

देश के राजनीतिक भविष्य की धूरी बनी काशी वाराणसी। 29 जुलाई को संत रविदास की 650वीं जयंती पर काशी में उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से देश व्यापी अभियान शुरू हुआ। संत के जन्म भूमि की मिट्टी को कलश में लेकर भाजपा की टीकें देश के कई राज्यों में गांवों तक पहुंची। भाजपा ने अभियान के जरिए एक बड़ा संदेश देने का कार्य किया।

अब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन पर देश स्तर का अभियान काशी से शुरू हुआ। 76 वें जन्म दिन के निहितार्थ भी कई है। जिसने जीवन संवारा, उसे आशीर्वाद हमारा...नारे के साथ भाजपा ने प्रधानमंत्री के 25 साल के सेवा काल को आगे कर जन से जुड़ने की पहल की।

बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी के साथ ही 10 राज्यों के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जरिए भाजपा दस राज्य, दस मार्ग, काशी के दस प्रोजेक्ट, 193 जिला, 1159 गांव तक पहुंचेगी। जनसंवाद और जन चौपाल नीतियों के प्रचार के साथ ही कई राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनाव के लिए रीढ़ का कार्य कर सकता है।