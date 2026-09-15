काशी में जयपुर रियासत की संपत्ति पर राजस्थान सरकार का दावा, जमीन-जायदाद के पुराने रिकॉर्ड तलाशने में जुटा प्रशासन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। राजस्थान सरकार ने काशी में स्थित जयपुर रियासत की पूर्व संपत्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसी संदर्भ में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद के निर्देश पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सदर, पिंडरा व राजातालाब तहसील से संपूर्ण जानकारी जुटाने को कहा है।

एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि राजस्थान सरकार ने अपने पत्र में जमीन जायदाद संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं कराएं हैं। इसके बारे में शासन को अवगत कराया जाएगा। शासन के जरिए राजस्थान सरकार से इसका लेखा जोखा मांगने की काेशिश होगी। बावजूद, तीनों तहसीलों में पुराने दस्तावेजों के आधार पर खोजबीन की जा रही है।

राजस्थान सरकार ने पत्र में 1952 में रियासतों के विलय के दौरान हुए समझौते के अनुच्छेद वीआइ (2)-C का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में पूर्व जयपुर रियासत की संपत्तियों पर अपने अधिकार का दावा किया है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को लिखे पत्र में वाराणसी समेत प्रयागराज, आगरा और मथुरा प्रशासन को पत्र भेजकर संपत्तियों की स्थिति की जांच की आख्या मांगी गई है।