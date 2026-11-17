राघवेन्द्र शुक्ल, जागरण, वाराणसी। आराजीलाइन के ग्राम बैरवल के किसान श्रीराम पटेल, सोमवार को टहलते-टहलते लक्षापुर गांव के अपने खेत पर पहुंच गए, जहां आज भी बर्बादी के निशां बिखरे पड़े थे। इनके खेत में पककर खड़ी दो बीघा धान की फसल अर्णब तूफान से बिछी और बारिश से भीग गई। आज भी बिछी फसल के अवशेष मौजूद हैं।

आराजी लाइन के पयागपुर, बड़ागांव के चिलबिला, हरहुआ ब्लाक के औरा, बड़ागांव के लखापुर, मुर्दहा गांव, हरहुआ का चक्का गांव, भटौली, करोमा के अलावा राजातालाब, मोहनसराय, चौबेपुर, गरथौली, चिरई गांव के बरियासनपुर, सेवापुरी के उपरवार, नेवादा, मटुका, काशी विद्यापीठ के गोविंदपुर, बंदेपुर, दाउदपुर, फरीदपुर में कई हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई थी।



बेहतर उत्पादन की उम्मीद थी लेकिन बारिश से बर्बाद हो गए। पिछले साल भी नुकसान झेला था। आर्थिक मदद नहीं मिली। - श्रीराम पटेल, किसान बैरवल



एक बीघा धान की फसल खराब हो गई। इस साल अब चावल खरीदकर खाना पड़ेगा। तकरीबन 15 हजार रुपये का नुकसान हो गया। - पारसनाथ, किसान भूड़ापुर



दस बिस्वा जमीन में धान की फसल लगाया था। पक भी गई थी और जिस दिन काटने की तैयारी थी उसी दिन बारिश से नुकसान हो गया। -मुन्ना लाल यादव, मोहन सराय



खेवसीपुर में फसल बोई थी। बारिश से पूरी फसल बिछ गई। बारिश का पानी लग गया था। कई घंटों तक वर्षा होने से जल निकासी नहीं कर सका। - जयप्रकाश पटेल, किसान खेवसीपुर



बीमा का विकल्प, नियमों का झोल

फसल खराब होने पर बीमा का विकल्प भी है, लेकिन झोल भी है। नियमों के अनुसार यदि धान की फसल खेत में खराब हुई तो मुआवजा का प्रावधान नहीं है। क्योंकि धान को पानी वाली फसल माना जाता है।यदि धान कटकर कहीं रखा है तो ही नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। इसमें भी 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 14447 पर विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य है।



पिछले साल 11,584 किसानों को मिला था लाभ

पिछले खरीफ सीजन में फसलें खराब होने पर 11,584 किसानों को मुआवजा मिला था। फरवरी-2026 में इन किसानों को 4.26 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद उनके बैंक खातों में भेजी गई थी।



