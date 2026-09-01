जागरण संवाददाता, वाराणसी। रेलवे स्टेशनों पर अब एम-यूटीएस (मोबाइल अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली) सहायक घूम-घूमकर अनारक्षित टिकट बेचेंगे। फिलहाल एनएसजी (नॉन सबअर्बन ग्रुप) वन, टू व थ्री कैटेगरी के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह योजना 30 जून वर्ष 2027 तक के लिए होगी। इस अवधि में सामने आए परिणामों की समीक्षा के बाद रेल प्रशासन आगे की रणनीति बनाएगा।

कुंभ के समय लांच हुआ था एम-यूटीएस प्रयागराज में लगे बीते महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। उस समय यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एम-यूटीएस लांच किया था। इससे काउंटरों पर लगातार बढ़ रहा प्रेशर कम होने के साथ ही अधिकांश यात्री आसानी से टिकट पाने लगे थे।