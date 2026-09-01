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रेलवे बोर्ड ने देश के 10 प्रमुख रेलवे स्‍टेशनों का क‍िया चयन, यात्र‍ियों को म‍िलेगी यह व‍िशेष सुव‍िधा

By Rakesh SrivastavaEdited By: Abhishek sharma
Updated: Tue, 01 Sep 2026 02:05 PM (GMT+05:30)

रेलवे बोर्ड ने टिकट काउंटरों पर भीड़ कम करने और यात्रियों की सुविधा के लिए एम-यूटीएस सहायकों की नई व्यवस्था ...और पढ़ें

रेलवे की नई पहल: 10 स्टेशनों पर अब एम-यूटीएस सहायक बेचेंगे टिकट, यात्रियों को मिलेगी सुविधा।

रेलवे की नई पहल: 10 स्टेशनों पर अब एम-यूटीएस सहायक बेचेंगे टिकट, यात्रियों को मिलेगी सुविधा।

HighLights

  1. एम-यूटीएस सहायक बेचेंगे अनारक्षित टिकट स्टेशनों पर।

  2. देश के 10 प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगी सुविधा।

  3. यात्रियों को मिलेगी सुविधा, बढ़ेगी रेलवे की आय।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रेलवे स्टेशनों पर अब एम-यूटीएस (मोबाइल अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली) सहायक घूम-घूमकर अनारक्षित टिकट बेचेंगे। फिलहाल एनएसजी (नॉन सबअर्बन ग्रुप) वन, टू व थ्री कैटेगरी के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह योजना 30 जून वर्ष 2027 तक के लिए होगी। इस अवधि में सामने आए परिणामों की समीक्षा के बाद रेल प्रशासन आगे की रणनीति बनाएगा।

कुंभ के समय लांच हुआ था एम-यूटीएस

प्रयागराज में लगे बीते महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। उस समय यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एम-यूटीएस लांच किया था। इससे काउंटरों पर लगातार बढ़ रहा प्रेशर कम होने के साथ ही अधिकांश यात्री आसानी से टिकट पाने लगे थे।

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यात्रियों तक पहुंचेंगे एम-यूटीएस सहायक

रेलवे स्टेशनाें के टिकट काउंटरों पर इन दिनों यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लंबी-लंबी लाइनों में लगकर लोगों को टिकट काउंटर तक पहुंचने के लिए काफी इंतजार भी करना पड़ता है। जबकि एम-यूटीएस सहायक खुद से यात्रियों के पास पहुंचेंगे और टिकट बेचेंगे। आनलाइन पेमेंट लेंगे, जिससे टिकट खरीदने का काम तेजी से निबटेगा। इससे रेलवे की आय बढ़ने के साथ ही अनधिकृत यात्रियों पर निगरानी भी बढ़ाई जा सकेगी।


रेल मंडल के स्टेशन,जहां एम-यूटीएस सहायक लगेंगे

  • बनारस रेल मंडल : बनारस (बीएनआरएस), छपरा (सीपीआर), मऊ (एमएयू), सिवान (एसवी), बलिया(बीयूआइ)
  • लखनऊ रेल मंडल : गोरखपुर (जीकेपी), लखनऊ (एलजेएन), गोंडा (जीडी), बस्ती (बीएसटी)
  • इंज्जतनगर रेल मंडल : फर्रुखाबाद (एसबीडी)

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रेलवे बोर्ड के निर्देश पर बनारस रेल मंडल के पांच स्टेशनों पर एम-यूटीएस सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस योजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा यात्रियों तक पहुंच बनाकर उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।


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प्रशस्ति श्रीवास्तव,वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक।