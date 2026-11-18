जागरण संवाददाता, वाराणसी। अमेरिका के बोस्टन में स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लंबित प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एसीजेएम चतुर्थ (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी के अवकाश पर होने के कारण अगली सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गई है।

बीते तिथि पर राहुल गांधी की ओर से अधिकृत किए गए वकील श्रीनाथ त्रिपाठी व अनुज यादव द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा व प्रार्थना पत्र पर वादी हरिशंकर पांडेय ने आपत्ति जताई थी। उनकी दलील थी कि जब अदालत द्वारा विपक्षी राहुल गांधी को उपस्थित होने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है तो किस आधार पर उनके अधिवक्ता पक्ष रखने का समय मांग रहे हैं।