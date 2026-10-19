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वाराणसी के आसमान में गरजा राफेल, एयर शो की रिहर्सल के दौरान दिखाए हैरतअंगेज करतब

By DilshadEdited By: Sachin Sharma
Published: Mon, 19 Oct 2026 11:55 AM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2026 12:02 PM (IST)

राफेल ने नमो घाट पर होने वाले एयर शो के लिए रिहर्सल किया। इस दौरान उसने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए।

HighLights

  1. नमो घाट पर राफेल ने एयर शो का रिहर्सल किया।

  2. आसमान में राफेल ने दिखाए हैरतअंगेज कलाबाजियां और करतब।

  3. तेज गर्जना और गति से लोग हुए हैरान, कान ढके।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में नमो घाट पर होने वाले एयर शो में शामिल होने वाले राफेल ने सोमवार सुबह में रिहर्सल किया। आसपास के इलाकों के लोग घर की छतों, मैदान और रोड पर खड़े होकर आसमान में निगाहें टिका कर राफेल की गरज और तेजी को देखकर हैरान हो गए।

राफेल कभी नीचे की ओर तेजी से आता कभी ऊपर की ओर भगता। कई बार कलाबाजियां मारते हुए ऊपर की ओर तेजी से भाग जाता।

गरज इतनी तेज है कि लोग अपने कान में उंगली डालकर खड़े हो रहे हैं। निगाह झपकते ही राफेल आसमान में ओझल हो जा रहा है।

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