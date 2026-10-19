वाराणसी के आसमान में गरजा राफेल, एयर शो की रिहर्सल के दौरान दिखाए हैरतअंगेज करतब

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर में नमो घाट पर होने वाले एयर शो में शामिल होने वाले राफेल ने सोमवार सुबह में रिहर्सल किया। आसपास के इलाकों के लोग घर की छतों, मैदान और रोड पर खड़े होकर आसमान में निगाहें टिका कर राफेल की गरज और तेजी को देखकर हैरान हो गए।