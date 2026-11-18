जागरण संवाददाता, वाराणसी। हाईकोर्ट ने तो चुनाव को जनवरी माह में करने की बात कहीं है लेक‍िन सरकारी तौर पर मशीनरी की कोई सक्र‍ियता नहीं होने और मंत्री की ओर से भी सकारात्‍मक रुझान ना आने से चुनाव को लेकर संशय की स्‍थ‍िति‍ है। वहीं जमीन पर टेंपो हाई का दौर चल रहा है। समर्थक और व‍िरोधी आपस में भ‍िड़ने भी लगे हैं। ताजा मामला वाराणसी का है जहां पर व‍िरोधी का समर्थन करने पर बवाल की घटना सामने आई है।

दरअसल पूरा मामला प‍िंंडरा थाना क्षेत्र का है जहां पर इंटरनेट मीडिया पर चुनावी पोस्ट करने पर युवक को पीटने की घटना सामने आई है। हालांक‍ि इस मामले में पुल‍िस ने सक्र‍ियता द‍िखाते हुए दो आरोप‍ितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर ल‍िया है। बताया गया है क‍ि दो पक्ष चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं और दोनों पक्ष अपने खेमेबाजी को लेकर सक्र‍िय भी हैं।

पुल‍िस के अनुसार पिंडरा में फूलपुर थाना क्षेत्र के देवापुर करखियांव निवासी आकाश पांडेय को फेसबुक पर प्रधान पद के प्रत्याशी के समर्थन में पोस्ट करना भारी पड़ गया। आरोप है कि 15 नवंबर को करखियांव मोड़ के पास दूसरे प्रत्याशी के समर्थक हिमांशु सिंह और अनुज सिंह ने उसे रोककर गाली-गलौज की और रॉड-डंडे से हमला कर घायल कर दिया।