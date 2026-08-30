जागरण संवाददाता, वाराणसी। वर्ष 2024-25 की यूपी सिविल काेर्ट सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश करने वाले साल्वर गैंग पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद कुर्की का शिकंजा कसा तो प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय रोड निवासी मनीष कुमार भाईलाल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

प्रयागराज के औल्हैया ओठगी ठरहर के रावेंद्र कुमार व बढ़ैया के विजय कुमार के पकड़े न जाने के कारण पुलिस विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद दोनों की संपत्ति कुर्क करेगी। वहीं, कोर्ट में सरेंडर के बाद जेल पहुंच चुके मनीष कुमार से पूछताछ की, जिससे सभी 10 आरोपितों को सजा दिलाई जा सके।



यह था पूरा मामला

वर्ष 2025 में चार जनवरी को बीएचयू परिसर स्थित केंद्रीय विद्यालय में यूपी सिविल काेर्ट सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट परीक्षा की परीक्षा हो रही थी। उस समय प्रयागराज निवासी परीक्षार्थी मनीष कुमार की बायोमेट्रिक का मिलान सटीक नहीं होने की जानकारी एनटीए ने दी थी। जिसके क्रम में जांच हुई तो पता चला कि मनीष कुमार झारखंड निवासी सौरभ की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। परीक्षा केंद्र प्रभारी व केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार ने सौरभ व मनीष के खिलाफ केस दर्ज कराया। तत्कालीन एसीपी डा. ईशान सोनी फिर गौरव कुमार ने जांच की तो गिरोह से जुड़े 10 आरोपितों के नाम सामने आए।



साल्वर गैंग के दस सदस्य