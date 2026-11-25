जागरण संवाददाता, वाराणसी। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी की पावन धरा पर बुधवार को भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री रामचरितमानस नवाह पाठ महायज्ञ समिति की ओर से आयोजित नवदिवसीय रामायण महायज्ञ के अंतिम दिन प्रातः 9 बजे श्रीकाशी विश्वनाथ दरबार से प्रभु श्रीराम दरबार की विशाल एवं भव्य शोभायात्रा निकाली गई। जय श्रीराम के उद्घोष और बैंड-बाजे पर गूंजती मधुर रामधुन के बीच समूचा वातावरण राममय हो उठा।

शोभायात्रा के शुभारंभ से पूर्व समिति के पदाधिकारियों ने विधि-विधान से प्रभु श्रीराम दरबार का पूजन-अर्चन कर भव्य आरती उतारी। भगवान को विशेष भोग अर्पित करने के पश्चात श्रद्धालुओं के मध्य प्रसाद का वितरण किया गया। इसके बाद प्रभु श्रीराम दरबार की मनोहारी प्रतिमा को विभिन्न प्रकार के स्वदेशी फूलों से आकर्षक ढंग से सुसज्जित वाहन (रथ) पर विराजमान कराया गया।

शोभायात्रा में सबसे आगे समिति का बैनर चल रहा था, जिसके पीछे बैंड-बाजे की धुनों पर श्रद्धालु थिरकते और भजन गाते चल रहे थे। यात्रा की भव्यता को बढ़ाते हुए 108 भूदेव (ब्राह्मण) हाथों में पवित्र श्रीरामचरितमानस की पोथी लिए मंगल पाठ करते हुए साथ चल रहे थे। यात्रा में शामिल एक सुसज्जित बग्गी पर व्यास जी श्री राम कपूरिया विराजमान थे, जबकि दूसरी बग्गी पर पवित्र पोथी को आदरपूर्वक विराजमान किया गया था।

श्रीकाशी विश्वनाथ दरबार से आरंभ हुई यह शोभायात्रा बांसफाटक, गोदौलिया और गिरजाघर चौराहा होते हुए लक्सा स्थित लक्ष्मीकुंड पहुंची। पूरे यात्रा मार्ग पर काशीवासियों और श्रद्धालुओं ने जगह-जगह प्रभु श्रीराम की आरती उतारी और शोभायात्रा में शामिल भक्तों पर पुष्पवर्षा कर आत्मीय स्वागत किया। लक्ष्मीकुंड पहुंचने पर सभी भूदेवों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीराम दरबार का अंतिम पूजन-अर्चन किया गया। समिति की ओर से सभी भूदेवों को यथोचित दक्षिणा देकर ससम्मान विदा किया गया, जिसके पश्चात नम आंखों और जयकारों के साथ प्रतिमा का लक्ष्मीकुंड में विसर्जन संपन्न हुआ।