जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में न्यूयार्क की यात्रा पर गईं युवा सांसद और क्र‍िकेटर र‍िंंकू स‍िंंह की मंगेतर प्रिया सरोज ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के प्रतिनिधियों के साथ एक अत्यंत आकर्षक और सार्थक संवाद में भाग लिया। इस उच्च-स्तरीय बैठक की जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा की है।

बैठक के मुख्य बिंदु विचारों का आदान-प्रदान: इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य UNDP के कार्यों और भारत के साथ उसकी दीर्घकालिक साझेदारी के बारे में गहरी समझ विकसित करना और विभिन्न दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करना था। सांसद प्रिया सरोज और अन्य प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने व्यापक विकास परिदृश्य के तहत दोनों पक्षों के साझा हितों और प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की।

सतत विकास और भविष्य की दिशा: वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को गति देने तथा भारत में चल रही विकास पहलों को वैश्विक मंच पर रेखांकित करने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में भारत के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर भी चर्चा की गई।

सोशल मीडिया पर इस सहभागिता की जानकारी साझा करते हुए सांसद प्रिया सरोज ने वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती भूमिका और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मजबूत होते संबंधों को प्रदर्शित किया है। यह दौरा भारत के युवाओं और महिला नेतृत्व के वैश्विक मंच पर सक्रिय प्रतिनिधित्व को भी मजबूती देता है।

इस बैठक ने न केवल भारत और UNDP के बीच सहयोग को और मजबूत किया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि कैसे युवा नेता वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रिया सरोज की इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि भारत के युवा सांसद अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज उठाने के लिए तत्पर हैं और वे विकास के मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

इस प्रकार की बैठकें न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती हैं, बल्कि वैश्विक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होती हैं। सांसद प्रिया सरोज का यह प्रयास भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल देश के लिए, बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा।