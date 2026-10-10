जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का दौरा इस माह आखि‍कार तय हो गया। इस बाबत प्रशासन की ओर से 25 अक्‍टूबर की जानकारी सामने आई है। अब प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी तीन द‍िनी आयोजन के दौरान कार्यक्रम के आख‍िरी द‍िन एयर शो में शाम‍िल होंगे। इसका मुख्‍य आयोजन नमो घाट पर प्रस्‍ताव‍ित है। जहां वाराणसी और चंदौली दो ज‍िलों की सीमा पर गंगा की लहरों के ऊपर व‍िमान करतब द‍िखाएंगे।

प्रधानमंत्री इस दौरान वाराणसी में एयर शो में प्रत‍िभाग करेंगे ज‍िसे देखने लाखों की संख्‍या में लोग नमो घाट और आसपास पहुंचेंगे। इस दौरान वीआइपी और वीवीआइपी का काशी में जमघट भी होगा। व‍िभ‍िन्‍न दूतावासों के अध‍िकारी भी आयोजन में शाम‍िल होंगे। जबक‍ि पीएम नरेन्‍द्र मोदी अपनी काशी को इस दौरान योजनाओं की सौगात भी देंगे।