जागरण संवाददाता, वाराणसी। इस बार पंचायत चुनाव चार माह व‍िलंब‍ित हो चुका है और आरक्षण फाइनल नही होने की वजह से अब तक पंचायत चुनाव उत्‍तर प्रदेश में अधर में माने जा रहे थे। अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट का दौर शुरू हुआ है। दरअसल उत्‍तर प्रदेश में 2026 मध्‍य में पंचायत चुनाव होना था लेक‍िन तमाम बाधाओं की वजह से अब तक चुनाव नहीं हो सका है। अब इसके 2027 की शुरुआत में होने की उम्‍मीद बढ़ी है।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई 14 अक्‍टूबर को होने जा रही है। हालांक‍ि कोर्ट के फैसले के बीच प्रशासन‍िक स्‍तर पर तैयार‍ियां जमीन पर शुरू हो चुकी है। मतदाताओं की सूची अंत‍िम दौर में है तो दूसरी ओर अब मतदान की रूपरेखा को भी अंत‍िम रूप देने के ल‍िए न‍िर्वाचन व‍िभाग की ओर से पूरी तैयारी हो चुकी है। ज‍िला पंचायत कार्यालयों से अपेक्ष‍ि‍त डाटा भेजा जा चुका है और जमीन पर प्रधानी का चुनाव लड़ने वालों ने कमर कसनी शुरू कर दी है।

वहीं पंचायत चुनाव में बोर्ड परीक्षा के बाधा बनने की संभावना को यूपी बोर्ड ने खत्‍म करते हुए आख‍िरकार फरवरी में बीस द‍िनों के भीतर सभी परीक्षाएं पूरी कराने की तैयारी कर ली है। इस ल‍िहाज से फरवरी के बाद व‍िधानसभा चुनाव ही नही बल्‍क‍ि पंचायत चुनाव भी होने का रास्‍ता साफ हो जाएगा। इसी के साथ पंचायत चुनावों के लडै़या ताल ठोंकना शुरू कर देंगे।