जागरण संवाददाता, वाराणसी। शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। सोमवार को वाराणसी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 225 दर्ज किया गया। रात 10 बजे भी यह 201 पर यानी आरेंज जोन में बना रहा। इससे साफ है कि दिन ढलने के बाद भी हवा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निगरानी केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार सोमवार रात 10 बजे मलदहिया में सबसे अधिक 231 एक्यूआइ दर्ज किया गया। भेलूपुर में यह 210, अर्दली बाजार में 194 और बीएचयू परिसर में 170 रहा। सुबह आठ बजे शहर का औसत एक्यूआइ 231 दर्ज किया गया था।