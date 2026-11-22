जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वाले अवैध ओला रैप‍िडो बाइक चालकों के खिलाफ रव‍िवार को वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई की। इस बाबत पुल‍िस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार श‍िकायम म‍िलने के बाद प्रभारी निरीक्षक महोदय के साथ ही चौकी प्रभारी दालमंडी, चौकी प्रभारी काशी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर सह‍ित मय फोर्स थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चलने वाले ओला रैप‍िडो के अलावा अन्‍य विरुद्ध अभियान चलाया गया।

इंस्पेक्टर चौक बीके शुक्ला ने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मौके पर हकीकत की पड़ताल की। इस दौरान सामने आया कि कुछ अवैध बाइक चालक यात्रियों से निर्धारित किराये से अधिक पैसे वसूलकर उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर चौक ने संबंधित बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और उनकी गाड़ियों को सीज कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध रूप से बाइक टैक्सी चलाने और यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।