वाराणसी में चाइनीज मांझे से मौत के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दुकानदार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। वाराणसी में साड़ी कारोबारी सुनील कुमार नागपुरी की रविवार को प्रतिबंधित मांझे से गला कटने के कारण हुई मौत के बाद पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में पतंग की दुकानों पर छापेमारी की। दशाश्वमेध पुलिस ने एक दुकान से 56 किलो प्रतिबंधित मांझा बरामद कर देवनाथपुरा निवासी दुकानदार वीरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया।

पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि एनजीटी से प्रतिबंधित नायलान मांझा मिलने पर पर्यावरण संबंधी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एसीपी डा. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि चौक क्षेत्र के हड़हासराय, बेनिया बाग और दालमंडी के साथ दशाश्वमेध क्षेत्र के मदनपुरा, देवनाथपुरा, औरंगाबाद और लल्लापुरा में दुकानों पर दबिश दी गई।