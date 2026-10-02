प्रधानमंत्री मोदी करेंगे आनंद काशी टाउनशिप का शिलान्यास, वाराणसी को मिलेगी नई पहचान

जेपी पांडेय, वाराणसी। मिर्जामुराद के कल्लीपुर में प्रस्तावित नई टाउनशिप आनंद काशी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। शिलान्यास कराने को लेकर जिला प्रशासन और वाराणसी विकास प्राधिकरण ने तैयारी तेज कर दी है। 77 एकड़ में प्रस्तावित आनंद काशी के पहले चरण में 1004 प्लाट निकाले गए हैं।

आनलाइन प्लाट पंजीयन प्रक्रिया पितृपक्ष की वजह से रोक दी गई और नवरात्र से पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एक माह तक प्रक्रिया पूरी होने के साथ लकी ड्रा के जरिए प्लाट आवंटन होगा। आनंद काशी का प्रवेश गेट बनाने के साथ उसकी बाउंड्री का काम तेजी से चल रहा है।

आनंद काशी परिसर में ग्रुप हाउसिंग योजना भी प्रस्तावित की गई है। उसे विकास प्राधिकरण बाद में आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। शासन स्तर पर इसका प्रजेंटेशन हो चुका है। काशी की संस्कृति और आधुनिक शहर की सुविधाओं को एक ही परिसर में समाहित करने की महत्वाकांक्षी योजना आनंद काशी अब धरातल पर उतरने लगी है। कल्लीपुर में विकसित की जा रही पहली गेटेड सिटी पर रेरा ने मुहर लगा दी है। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और बनाए गए कंट्रोल रूम से पूरे परिसर की निगरानी होगी। आवासीय प्लाट 72, 162, 200 और 288 वर्गमीटर क्षेत्रफल में होंगे।