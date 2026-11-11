जागरण संवाददाता, वाराणसी। फरीदाबाद में धनतेरस की रात पार्किंग विवाद में टेक महिंद्रा के एरिया हेड की हत्या ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि सड़क और घर के सामने वाहन खड़ा करने को लेकर बढ़ती तकरार कब हिंसक रूप ले ले, कहा नहीं जा सकता। यह घटना उन शहरों के लिए भी चेतावनी है, जहां नियोजित विकास की अनदेखी कर आवासीय बस्तियां बसाई जा रही हैं।

काशी भी इससे अछूती नहीं है। यहां मोहल्ले-मोहल्ले में बहुमंजिला इमारतें, फ्लैट तो खड़े हो गए, लेकिन वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा यह है कि घरों के सामने की सड़कें निजी पार्किंग में तब्दील होती जा रही हैं। शहर की कई कालोनियों और घनी आबादी वाले मोहल्लों में सुबह से रात तक सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े रहते हैं। कहीं कारों ने रास्ता घेर रखा है तो कहीं दोपहिया वाहनों की कतार से गलियां संकरी हो गई हैं।

घर के सामने वाहन खड़ा करने, दूसरे की जगह घेरने या रास्ता रोकने को लेकर आए दिन कहासुनी होती है। नक्शे में पार्किंग, जमीन पर दुकान या कमरा : सबसे बड़ा सवाल भवन निर्माण की अनुमति देने वाले वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की कार्यप्रणाली पर है। नगर में बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण हो रहा है लेकिन नक्शा नाम मात्र के पास।

हालांकि विभाग सात दिनों में नक्शा पास करने का दावा करता है तो वहीं जमीन स्वामी लेट लतीफी के साथ लेन-देन का आरोप लगाते हैं। बहरहाल, हालात ये हैं कि कई मौके पर भवन निर्माण के बाद नोटिस देने का मामला प्रकाश में आता है। ऐसे में शिकायत पर होने वाली कार्रवाई और बेवजह बढ़ती परेशानी से सड़कें पार्किंग में तब्दील होती जा रही हैं। दूसरी ओर, नगर निगम और यातायात पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।