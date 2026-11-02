वाराणसी में 75 की उम्र में भी दौड़ का जुनून बरकरार, रामधनी पटेल ने जीते तीन पदक

जागरण संवाददाता (बड़ागांव) वाराणसी। खेल के प्रति यदि सच्ची लगन व जुनून हो तो उम्र कोई बाधा नही डाल सकता यह कहावत हरहुआ ब्लाक के बझियावारी गांव निवासी 75 वर्षीय होने के बावजूद खेल के प्रति जुनून और जीतने का जज्बा कायम रखने वाले रामधनी पटेल ने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से इसे साबित कर दिखाया।

लखनऊ में 31 अक्टूबर से एक नवंबर तक आयोजित 34वें यूपी मास्टर्स एथलेटिक्स मीट 2026-27 में उन्होंने तीन पदक जीतकर वाराणसी का नाम रोशन किया।जिला मास्टर्स एथलीट एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में रामधनी पटेल ने 75 प्लस आयु वर्ग में हिस्सा लिया।

उन्होंने 10 किलोमीटर और पांच किलोमीटर की दौड़ में प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया और दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वहीं 800 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीत लिया। तीन स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने साबित किया कि उम्र महज एक आंकड़ा है। नियमित अभ्यास अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो किसी भी उम्र में सफलता हासिल की जा सकती है। उनकी यह उपलब्धि युवाओं के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी प्रेरणा बन गई है।