जागरण संवाददाता, वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र के नगवा चौकी अंतर्गत शिवप्रसाद गुप्त कालोनी में ज्ञानदीप एकेडमी के हास्टल की छत से गुरुवार की सुबह में कक्षा सातवीं की छात्रा स्नेहा मिश्रा कूद गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को ट्रामा सेंटर भेजा जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

जांच के दौरान मृत छात्रा के जेब से सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने वार्डन और एक शिक्षक पर पढ़ाई को लेकर मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मामले में छात्रा के पिता की तहरीर पर वार्डन और शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

मृतका स्नेहा मिश्रा मूलरूप से बैजरहा, गोपालपुर, सीवान बिहार की रहने वाली थी और नगवां स्थित ज्ञानदीप एकेडमी स्कूल के चितईपुर शाखा में इसी वर्ष मार्च में प्रवेश हुआ था। वह यहां हास्टल में रहती थी। विद्यालय के वाहन से ही आती जाती थी। छठ पूजा में गांव गई थी और बीते मंगलवार को लौटी थी।

छोटा भाई भी ज्ञानदीप एकेडमी की चितईपुर शाखा में ही कक्षा छह में पढ़ता है। गुरुवार की सुबह करीब पांच बजे हास्टल की पांचवीं मंजिल के छत से कूदने के कारण छात्रा की मौत हो गई। घटना की सूचना पर डीसीपी काशी गौरव वंशवाल, एडीसीपी काशी वैभव बांगर, एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा और फारेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने विद्यालय के चेयरमैन त्रिभुवन सिंह और वार्डन निधि मिश्रा से बातचीत और घटना की जानकारी ली। मृतका के पिता तारकेश्वर मिश्रा जयपुर में नौकरी करते हैं, जबकि मां आशा देवी गांव पर रहती हैं। सूचना के बाद देर रात मां बिहार से वाराणसी पहुंची।

वहीं छात्रा के पिता तारकेश्वर मिश्रा जयपुर से सीधे लंका थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस के साथ ट्रामा सेंटर स्थित मोर्चरी पहुंचे जहां शव रखा था। पिता के सामने पुलिस ने छात्रा के लोवर से एक सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड नोट में छात्रा ने वार्डन निधि मिश्रा और हास्टल में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक शैलेश यादव पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

पिता ने दोनों के खिलाफ लंका थाने पर लिखित तहरीर दिया है। लंका पुलिस देर रात शव का पोस्टमार्टम करा रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक लंका राजकुमार शर्मा ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि छात्रा की जेब से सुसाइड नोट मिला है। इसकी जांच की जा रही है।



घर से आने के बाद परेशान थी छात्रा