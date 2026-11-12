जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज‍िला प्रशासन की ओर से जनगणना 2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) के ल‍िए लोगों को जागरुक कर खुद की जनगणना की अपेक्षा की गई है। कहा गया है क‍ि अपने परिवार की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं।

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि इस सुविधा का लाभ उठाते हुए 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना (Self-Enumeration) अवश्य पूर्ण करें। सक्रिय भागीदारी जनगणना को अधिक सरल, सुगम एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

स्व-गणना कैसे करें? 1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

वेबसाइट https://se.census.gov.in पर जाकर अपना राज्य उत्तर प्रदेश चुनें। 2. लॉगिन एवं मोबाइल सत्यापन करें

अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। मोबाइल नंबर एवं कैप्चा दर्ज कर OTP के माध्यम से सत्यापन पूरा करें। 3. अपने निवास स्थान की पुष्टि करें

यदि आपका मोबाइल नंबर प्रथम चरण (HLO) में दिए गए मोबाइल नंबर से मेल खाता है, तो प्रश्नावली सीधे खुल जाएगी। अन्यथा मानचित्र (Map Interface) के माध्यम से जनपद वाराणसी, उप-जिला, गांव/नगर तथा निकटवर्ती पहचान-चिह्न (Landmark) का चयन कर अपने निवास स्थान की पुष्टि करें।

4. परिवार की जानकारी भरें

परिवार के सभी सदस्यों से संबंधित प्रश्न 1 से 6 तथा डैशबोर्ड पर उपलब्ध प्रश्न 7 से 40 तक की जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और सहेजें। 5. विवरण की समीक्षा कर अंतिम रूप से जमा करें

'परिवार की समीक्षा करें' विकल्प पर क्लिक कर सभी प्रविष्टियों की भली-भांति जांच कर लें। ध्यान दें कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा। संतुष्ट होने पर 'परिवार का विवरण प्रस्तुत करें' पर क्लिक करें।