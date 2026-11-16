पराग डेयरी ने अपने पांच दुग्ध उत्पादों के दाम में की वृद्धि, कीमतों में आया उबाल

जागरण संवादाता, (रामनगर) वाराणसी। पराग कंपनी ने अपने पांच दुग्ध उत्पादों में रविवार देर रात वृद्धि कर दी। पराग ने अपने फुल क्रीम मिल्क की कीमत 72 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 76 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वहीं टी स्पेशल की कीमत का मूल्य 64 रुपये प्रति लीटर से 67 रुपये कर दिया है।

पराग कार्यदायी संस्था एनडीडीबी के एमडी आलोक कुमार ने बताया की टोंड मिल्क की कीमत 60 रुपये से 62 रुपये प्रति लीटर की गई है। काऊ स्पेशल मिल्क की कीमत 62 से 65 रुपये प्रति लीटर रुपये कर दी गई है। घी व पाउडर के दामों में भी बढ़ोत्तरी की गई है। कीमतों में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थों, पैकेजिंग सामान, डीजल व एलडीओ की कीमत में बढ़ोत्तरी है।