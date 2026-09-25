जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में चक्रवातीय बादलों की सक्र‍ियता का रुख तीन द‍िनों से बना हुआ है और इतने ही द‍िनों से मानसून के वापसी का दौर ठ‍िठका हुआ है। लौटता हुआ मानसून तीन द‍िनों से पश्चि‍मी उत्‍तर प्रदेश में ही बरकरार है। मानसून के बापसी का दौर ठहरने और पूर्वांचल में चक्रवातीय तूफान का असर होने से माना जा रहा है कि‍ मानसून के वापसी की गत‍ि पर भी यह असर डालेगा।

मौसम व‍िभाग की ओर से जारी र‍िपोर्ट के अनुसार बीते बुधवार को जो मानसूनी वापसी की रेखा बनी हुई थी वह उसी स्‍थान पर शुक्रवार काे भी स्‍थ‍िर बनी रही। तीन द‍िनों से इस प्रकार मानसून के वापसी की गत‍ि एक ही स्‍थान पर स्‍थ‍िर है। जब‍क‍ि पूर्वांचल में मानसूनी सक्र‍ियता के बीच चक्रवातीय हालातों ने अंधड़ और बार‍िश का दौर बना रखा है। इसकी वजह से तापमान में कमी भी आई है।

वहीं पूर्वांचल से हर हालात में मानसून 10 अक्‍टूबर तक व‍िदा हो जाता है लेक‍िन इस बार मानसूनी सक्र‍ियता के बीच चक्रवात ने मानसूनी वापसी की गत‍ि को सुस्‍त क‍िया है। जबक‍ि पूर्वांचल में यलो अलर्ट अब भी बना हुआ है। शन‍िवार तक मौसम व‍िभाग ने यलो अलर्ट जारी क‍िया है। इसकी वजह से चक्रवातीय हालात अगले 48 घंटों तक और भी बना रह सकता है।