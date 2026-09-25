Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

उत्‍तर प्रदेश से मानसून के लौटने की गत‍ि पड़ी सुस्‍त, पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश में ही वापसी की रेखा बरकरार

By abhishek sharma Edited By: Abhishek sharma
Published: Fri, 25 Sep 2026 03:53 PM (IST)

पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चक्रवातीय गतिविधियों के कारण मानसून की वापसी की गति धीमी पड़ गई है। तीन ...और पढ़ें

उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी पर लगा ब्रेक, चक्रवातीय असर से धीमी हुई गति।

उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी पर लगा ब्रेक, चक्रवातीय असर से धीमी हुई गति।

HighLights

  1. पूर्वांचल में तीन दिनों से चक्रवातीय बादलों की सक्रियता बनी हुई है।

  2. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी की रेखा स्थिर है।

  3. चक्रवातीय हालातों से तेज हवाएं, बारिश और तापमान में गिरावट।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में चक्रवातीय बादलों की सक्र‍ियता का रुख तीन द‍िनों से बना हुआ है और इतने ही द‍िनों से मानसून के वापसी का दौर ठ‍िठका हुआ है। लौटता हुआ मानसून तीन द‍िनों से पश्चि‍मी उत्‍तर प्रदेश में ही बरकरार है। मानसून के बापसी का दौर ठहरने और पूर्वांचल में चक्रवातीय तूफान का असर होने से माना जा रहा है कि‍ मानसून के वापसी की गत‍ि पर भी यह असर डालेगा। 

मौसम व‍िभाग की ओर से जारी र‍िपोर्ट के अनुसार बीते बुधवार को जो मानसूनी वापसी की रेखा बनी हुई थी वह उसी स्‍थान पर शुक्रवार काे भी स्‍थ‍िर बनी रही। तीन द‍िनों से इस प्रकार मानसून के वापसी की गत‍ि एक ही स्‍थान पर स्‍थ‍िर है। जब‍क‍ि पूर्वांचल में मानसूनी सक्र‍ियता के बीच चक्रवातीय हालातों ने अंधड़ और बार‍िश का दौर बना रखा है। इसकी वजह से तापमान में कमी भी आई है। 

withdrawal_SW

वहीं पूर्वांचल से हर हालात में मानसून 10 अक्‍टूबर तक व‍िदा हो जाता है लेक‍िन इस बार मानसूनी सक्र‍ियता के बीच चक्रवात ने मानसूनी वापसी की गत‍ि को सुस्‍त क‍िया है। जबक‍ि पूर्वांचल में यलो अलर्ट अब भी बना हुआ है। शन‍िवार तक मौसम व‍िभाग ने यलो अलर्ट जारी क‍िया है। इसकी वजह से चक्रवातीय हालात अगले 48 घंटों तक और भी बना रह सकता है। 

वहीं हर साल मानसून यूपी में पूर्वांचल के सोनभद्र के रास्‍ते प्रवेश करता है और वहीं से दस अक्‍टूबर तक वापसी करता हुआ यूपी से व‍िदा भी हो जाता है। इस बार मानसून देर से आया और अनुमानों के व‍िपरीत औसत के करीब बार‍िश कराने के बाद लौटने भी लगा था लेक‍िन चक्रवातीय हालातों कह वजह से मानसून के पावसी की गति‍ सुस्‍त भी पड़ी है। आगे भी मौसम का रुख मानसून के वापसी को तय करेगा। 

यह भी पढ़ेंवाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में बादलों का जोर, बार‍िश और हवाएं घनघोर, पारा हुआ धड़ाम

 