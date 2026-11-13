वाराणसी के तत्कालीन सीएमओ समेत चार स्वास्थ्यकर्मियों पर परिवाद दर्ज करने का आदेश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गर्भवती महिला की रक्त जांच रिपोर्ट देने में लापरवाही करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने वाराणसी के तत्कालीन सीएमओ डा. संदीप चौधरी समेत चार स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में परिवादी का बयान दर्ज करने के लिए 14 जनवरी की तिथि तय की है।

बड़ागांव थाना क्षेत्र के कोइरान निवासी पंकज कुमार यादव ने परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि उनकी आठ माह की गर्भवती पत्नी प्रीति यादव का ब्लड सैंपल 15 सितंबर 2025 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बड़ागांव में लिया गया था।

अगले दिन और फिर 19 सितंबर को रिपोर्ट मांगने पर वहां मौजूद कर्मचारियों ने अनभिज्ञता जताते हुए टालमटोल की। इस संबंध में जब पीएचसी प्रभारी डा. शेर मोहम्मद, नोडल अधिकारी डा. एसके मौर्य, लैब टेक्नीशियन राजेश यादव और सीएमओ डा. संदीप चौधरी से संपर्क किया तो किसी ने ध्यान नहीं दिया।