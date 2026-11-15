जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू कर्मचारी संकठा प्रसाद गोंड 58 वर्ष की उम्र में भी सेवा भाव के जरिए अन्य के लिए नजीर बने हैं। पिछले 37 साल से अपने जन्म दिन तीन जुलाई को वह रक्तदान करते हैं। इसके अलावा ठंड में कंपकंपाते शरीर पर कंबल ओढ़ाना हो या कुष्ठ आश्रम में जाकर दिवाली मनाना भी उनके सेवा भाव का एक हिस्सा है।

लंबे समय से र‍िटायरमेंट की दहलीज पर आकर हर रविवार को वह एक बुजुर्ग रिक्शा चालक को अनाज देते हैं। ये कार्य युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बना और चार अन्य लोग भी अनुसरण कर गरीब सेवा से जुटे हैं। यह सेवा पहले शौक और फिर जुनून बन गया। शहर के किरहिया खोदवा बाजार निवासी संकठा प्रसाद ने बताया कि इनके पिता बी राम गोंड 1989 में बीमार हुए थे। उन्हें रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें रक्त की जरूरत हुई और व्यवस्था करने में मुश्किल हुई। संकठा प्रसाद ने अपना रक्त दिया। इसके बदले उन्हें पिता के रक्त ग्रुप का ब्लड मिला।

उस दिन से ही उन्होंने जरूरतमंदों के लिए रक्तदान का संकल्प लिया। अपने जन्म दिन पर हर साल वह रक्तदान करने लगे। यह 37 साल से यह सेवा जारी है। इस सेवा को देखकर बीएचयू के उनके साथ कार्य करने वाले एक कर्मचारी तथा उनके उनके तीन रिश्तेदार भी अपने-अपने जन्म दिन पर रक्तदान करते हैं।