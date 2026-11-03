जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू में छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना सातवें दिन भी जारी रहा। इस दौरान आंदोलनरत छात्रों ने कुलपति और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के नाम रक्त-पत्र लिखकर अपनी मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। छात्र अमन यादव ने रक्त से पत्र लिखकर विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव जल्द बहाल करने की मांग की।

अमन यादव ने कहा कि करीब तीन दशक से विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नहीं होने से विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। छात्रनेता शिवांश सिंह ने कहा कि सात दिनों से जारी धरना विद्यार्थियों की एकजुट आवाज का प्रतीक है।