अन्नकूट पर महंत आवास से निकली बाबा विश्वनाथ की पालकी, छप्पन भोग से हुआ श्रृंगार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट पर्व परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। महंत आवास टेढ़ीनीम से बाबा विश्वनाथ की पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी न‍िकालने के साथ ही भीड़ और भीड़ के साथ डमरूदल की डमडम के बीच बाबा की नगरी आस्‍था में डूबी नजर आई।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत वाचस्पति तिवारी ने बताया कि इस बार परिवार में वंश वृद्धि होने के कारण महंत परिवार द्वारा परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया। इस बार शिवांजलि के संयोजक संजीव रत्न मिश्र और मनोज शर्मा द्वारा परंपरा निभाई गई।