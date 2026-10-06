जागरण संवाददाता, वाराणसी। अमरा अखरी से भिखारीपुर मार्ग पर मंगलवार की शाम एक और सवारी भरा आटो रिक्शा पलट गया । जिसमें बैठे लोगों को मामूली चोटें आईं । इसी दौरान स्कूटी से जा रही दो युवतियां भी गिर गई। जिन्हें आसपास के लोगों ने उठाया। वहीं अखरी गांव के सामने सड़क पर हुए गड्ढे में जलजमाव के कारण बाइक सवार का मोबाइल गिर गया जिसे खोजने में परेशानी हुई।

इस मार्ग पर लगातार जलजमाव के कारण जगह जगह सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण राहगीरों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है । पिछले दिनों इस सड़क पर हुए जलजमाव का पानी टैंकर से निकालकर पीडब्लूडी और नगर निगम की तरफ से गिट्टी डालकर ठीक कराया गया लेकिन लगातार हो रही बारिश और कालोनी के लोगों द्वारा सड़क पर पानी बहाने के कारण सड़क फिर से क्षतिग्रस्त हो गई।

स्थानीय सपा कार्यकर्ता सचिन प्रजापति ने इस दौरान दुकानदारों के साथ मिलकर विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इस मार्ग से हजारों की संख्या में कार , बस , आटो चलते हैं जिसपर आए दिन दुर्घटना हो रही है। सचिन प्रजापति ने लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारियों से बात करके कहा कि सड़क का मरम्मत नहीं होने से स्थानीय दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया है।