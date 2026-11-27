जागरण संवाददाता, चौबेपुर (वाराणसी)। जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में आपसी रंजिश और मारपीट की एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां विवाद के दौरान दबंगों ने न केवल एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि गुस्से में आकर दांत से उसकी नाक ही काट ली। इस हमले में युवक गंभीर रूप से लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश हो गया। घटना के बाद से गांव में तनाव और चर्चा का माहौल है। वहीं, पीड़ित की मां की तहरीर पर चौबेपुर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

घर से बुलाकर ले गए और किया जानलेवा हमला पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, गिरधरपुर गांव निवासी सुशीला देवी ने गांव के ही तीन लोगों— कमलेश, अवधेश और शिवपूजन पर अपने बेटे जयशिव के साथ मारपीट करने और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। सुशीला देवी ने बताया कि बीते 23 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे तीनों आरोपी उनके घर आए और जयशिव को किसी बात के बहाने अपने साथ अपने घर ले गए।

आरोप है कि वहां पहुंचते ही तीनों ने जयशिव के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब जयशिव ने इसका विरोध किया, तो तीनों हमलावर हो गए और उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद आरोपियों ने लात-मुक्कों से उसकी जमकर पिटाई की। मारपीट के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने क्रूरता की हद पार करते हुए दांत से जयशिव की नाक पर जोरदार हमला कर उसे काट लिया। नाक कटने से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा और जयशिव दर्द से कराहते हुए जमीन पर ही बेहोश हो गया।

हालत गंभीर देख निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती चीख-पुकार और घटना की जानकारी मिलते ही जयशिव के परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे। खून से लथपथ और बेहोश पड़े युवक को देख परिजनों के होश उड़ गए। आनन-फानन में परिजन उसे लेकर नजदीकी नरपतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की नाजुक स्थिति और नाक के गहरे जख्म को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर या निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजनों ने उसे तत्काल लेदूपुर स्थित शिवनाथ सर्जिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है।