वाराणसी में गुस्से में आकर काट ली नाक, अब मुकदमा दर्ज कर पुलिस लड़ेगी नाक की लड़ाई
वाराणसी के चौबेपुर स्थित गिरधरपुर गांव में आपसी रंजिश के चलते एक युवक जयशिव की बेरहमी से पिटाई की गई और उसकी नाक काट ली गई। पीड़ित की मां की तहरीर पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
HighLights
चौबेपुर में आपसी रंजिश में युवक की नाक काटी गई।
दबंगों ने जयशिव को बुलाकर बेरहमी से पीटा, नाक पर हमला।
तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, चौबेपुर (वाराणसी)। जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में आपसी रंजिश और मारपीट की एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां विवाद के दौरान दबंगों ने न केवल एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि गुस्से में आकर दांत से उसकी नाक ही काट ली। इस हमले में युवक गंभीर रूप से लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश हो गया। घटना के बाद से गांव में तनाव और चर्चा का माहौल है। वहीं, पीड़ित की मां की तहरीर पर चौबेपुर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।
घर से बुलाकर ले गए और किया जानलेवा हमला
पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, गिरधरपुर गांव निवासी सुशीला देवी ने गांव के ही तीन लोगों— कमलेश, अवधेश और शिवपूजन पर अपने बेटे जयशिव के साथ मारपीट करने और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। सुशीला देवी ने बताया कि बीते 23 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे तीनों आरोपी उनके घर आए और जयशिव को किसी बात के बहाने अपने साथ अपने घर ले गए।
आरोप है कि वहां पहुंचते ही तीनों ने जयशिव के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब जयशिव ने इसका विरोध किया, तो तीनों हमलावर हो गए और उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद आरोपियों ने लात-मुक्कों से उसकी जमकर पिटाई की। मारपीट के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने क्रूरता की हद पार करते हुए दांत से जयशिव की नाक पर जोरदार हमला कर उसे काट लिया। नाक कटने से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा और जयशिव दर्द से कराहते हुए जमीन पर ही बेहोश हो गया।
हालत गंभीर देख निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती
चीख-पुकार और घटना की जानकारी मिलते ही जयशिव के परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे। खून से लथपथ और बेहोश पड़े युवक को देख परिजनों के होश उड़ गए। आनन-फानन में परिजन उसे लेकर नजदीकी नरपतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की नाजुक स्थिति और नाक के गहरे जख्म को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर या निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजनों ने उसे तत्काल लेदूपुर स्थित शिवनाथ सर्जिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है।
पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जांच तेज
घटना के बाद पीड़ित युवक की मां सुशीला देवी ने चौबेपुर थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई और लिखित तहरीर सौंपी। इस संबंध में चौबेपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपी कमलेश, अवधेश और शिवपूजन के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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