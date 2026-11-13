जागरण संवाददाता, वाराणसी। सूर्य षष्ठी (डाला छठ) पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर में रूट डायवर्जन किया है। 15 नवंबर की शाम और 16 नवंबर की भोर में गंगा घाटों पर अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में व्रती, महिलाएं, पुरुष और बच्चे पहुंचेंगे। इसे देखते हुए घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों का प्रवेश नहीं रहेगा।

श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्र की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था 15 नवंबर दोपहर 12 बजे से रात तक और 16 नवंबर को भाेर में तीन बजे से पूजा समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। वहीं, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगा।

रामापुरा चौराहे से गोदौलिया की ओर वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा। छठ पूजा में आने वाले वाहन मजदा टाकीज और सनातन धर्म इंटर कालेज की ओर भेजे जाएंगे। बेनियाबाग तिराहे से रामापुरा जाने वाले वाहनों को बेनिया-पियरी मार्ग पर मोड़ा जाएगा। इनके लिए बेनिया पार्किंग तय की गई है।

मैदागिन से गोदौलिया जाने वाले वाहनों को रोककर हरिश्चंद्र पीजी कालेज और टाउनहाल पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। गोदौलिया से दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद और शीतला घाट की ओर कोई वाहन नहीं जाएंगे। सोनारपुरा से गोदौलिया जाने वाले वाहन भदैनी की ओर मोड़े जाएंगे।

बैंक आफ बड़ौदा तिराहे से अस्सी की ओर जाने वाले वाहनों को रविंद्रपुरी की तरफ भेजा जाएगा। भदऊ चुंगी से भैंसासुर घाट और राजघाट पुल से नमो घाट की ओर भी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नमो घाट जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन काशी स्टेशन स्थित पानी टंकी मैदान में खड़े होंगे।

सूजाबाद पुलिस चौकी से राजघाट की ओर कोई वाहन नहीं जाएंगे। इन्हें पड़ाव से रामनगर की तरफ भेजा जाएगा। शास्त्री घाट जाने वाले वाहनों को आंबेडकर चौराहे से कचहरी और जेपी मेहता की ओर मोड़ा जाएगा। बीएलडब्ल्यू सूर्य सरोवर के आसपास भी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।