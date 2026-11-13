BHU में थीसिस चोरी के मामले में आरोपितों पर अभी तक कार्रवाई नहीं, कई शोध प्रबंध अब भी लापता

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय से करीब 200 पुरानी थीसिस चोरी होने के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई अब तक आगे नहीं बढ़ सकी है।

घटना के एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी न तो आरोपित कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई और न ही मामले में किसी ठोस जांच का परिणाम सामने आया। उधर, चोरी के आरोपों के बीच कई दिनों तक संकाय से अनुपस्थित रहने वाला कर्मचारी अब दोबारा काम पर आने लगा है।

संकाय में 10 अक्टूबर की रात आलमारी तोड़कर शोधार्थियों के पुराने शोध प्रबंध निकाल लिए गए थे। आरोप है कि इन्हें रद्दी में बेच दिया गया। मामला सामने आने के बाद कुछ थीसिस वापस बरामद कर ली गईं, लेकिन कई शोध प्रबंधों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।

घटना के बाद आरोपित कर्मचारी के लगातार अनुपस्थित रहने पर उसका वेतन रोक दिया गया था। छात्रों का कहना है कि संकाय में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में संबंधित कर्मचारी को थीसिस ले जाते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है।