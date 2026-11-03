जागरण संवाददाता, वाराणसी। कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ मुथुस्वामी दीक्षितार की 250वीं जयंती पर केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार को उनके सम्मान में बीएचयू में स्मारक सिक्का जारी क‍िया। कर्नाटक संगीत की विशेषज्ञ व शोधकर्ता डा. सुमित्रा वासुदेव ने दौरान कर्नाटक संगीत प्रस्तुत क‍िया।

आइआइटी बीएचयू के भारतीय ज्ञान परंपरा उत्कृष्टता केंद्र (सीओई-आइकेएस) की ओर से बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्के का लोकार्पण क‍िया और उन्‍होंने महामना की मूर्त‍ि पर माल्‍यार्पण कर सभा को संबोधन भी क‍िया।

कार्यक्रम दोपहर 2.15 बजे शुरू हुआ और व‍ित्‍तमंत्री ने आयोजन में शाम‍िल होकर मुथुस्‍वामी के योगदान पर व‍िचार व्‍यक्‍त क‍िया। त्यागराज और श्यामा शास्त्री के साथ मुथुस्वामी दीक्षितार कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल थे। तीनों में वह सबसे कम उम्र के थे।