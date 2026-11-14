डाला छठ पर गंगा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की नौ टीमें तैनात

जागरण संवाददाता, वाराणसी। डाला छठ पर गंगा घाटों, कुंडों, तालाबों और जलाशयों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अस्ताचलगामी और उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान अप्रिय घटना रोकने और आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाने के लिए 11वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमें तैनात रहेंगी।

अग्निशमन विभाग ने भी शहर के आठ प्रमुख घाटों और सरोवरों पर कर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई है। एनडीआरएफ के कमांडिंग आफिसर अनूप सिंह बिष्ट ने बताया कि वाराणसी के गंगा घाटों के अलावा बनारस रेल इंजन कारखाना (बीएलडब्ल्यू) स्थित सूर्य सरोवर और शिवपुर के गणेश पोखरा में भी बचाव दल तैनात होंगे।

इसके अलावा चंदौली, गोरखपुर में भी उनकी टीमें रहेंगी। करीब नौ टीमों में प्रत्येक के साथ 30 प्रशिक्षित बचावकर्मी होंगे। जरूरत पड़ने पर टीमों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। टीमों को रेस्क्यू मोटर बोट, वाटर एम्बुलेंस, लाइफ जैकेट, लाइफ बाय, आक्सीजन सिलेंडर और अन्य जीवनरक्षक उपकरण दिए गए हैं।