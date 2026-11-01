ज्ञानवापी मामले में पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई कल, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के वकील रखेंगे पक्ष

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी में नए मंदिर बनाने और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने को लेकर वर्ष 1991 में दाखिल मुकदमे में पारित आदेश के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका पर शनिवार को विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत में सुनवाई हुई।

वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) द्वारा बीते 11 जुलाई 2025 को पारित आदेश विधिसम्मत बताते हुए आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका को निरस्त किए जाने योग्य बताया। वाद मित्र की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के वकील को पक्ष रखने का अवसर देते हुए दो नवंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।

इस मुकदमे के वादी पक्षकारों में से एक हरिहर पांडेय के निधन के बाद उनकी तीन पुत्रियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेनू पांडेय ने पिता के स्थान पर पक्षकार बनाने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत में प्रार्थना पत्र दी थी।