नक्सली विचारधारा वाले शहरी ने दी थी बृजेश गंझू उर्फ गोपाल को पूर्वांचल में पनाह, उस तक पहुंचने में जुटी एटीएस

जागरण संवाददाता, वाराणसी। झारखंड के चतरा जनपद अंतर्गत लवलंग निवासी 25 लाख रुपये के इनामी बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह की वाराणसी के रामनगर में एटीएस से हुई मुठभेड़ में मारे जाने के बाद एक बार फिर से शहरों में छिपकर नक्सली विचारधारा को खाद पानी दे रहे लोगों की करतूत उजागर हो गई है।

बृजेश गंझू ऐसे ही लोगों के यहां छिपकर रह रहा था, जिसके बारे में एटीएस ने नए सिरे से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। करोड़ों की आबादी में छिपे ऐसे लोगों की पहचान करना और उन्हें बेनकाब करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।

खुफिया टीमें सन 2004 में चंदौली में पीएसी की गाड़ी को लैंड माइनिंग बम से उड़ाकर कई जवानों को मौत के घाट उतारने वाले चंदाैली जिले के चकरघट्टा निवासी सुभाष बियार को पुलिस 26 साल बाद भी नहीं ढूढ़ पाई है। सुभाष के ऊपर शासन ने इनाम घोषित कर रखा है, जिसे पकड़ने के लिए कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने जाल बिछाया लेकिन वह बच निकला।

जांच में बलिया निवासी संतोष वर्मा उर्फ मंतोष के जरिए पूर्वांचल में संगठन के विस्तार और नए सदस्यों की भर्ती की बात सामने आई। बाद में इस मामले की जांच एनआइए ने अपने हाथ में ले लिया था। इसी तरह बलिया में ही ग्राम प्रधान की पत्नी की हत्या में फरार नक्सली को सीताराम उर्फ विनय निवासी मुड़ियारी थाना सहतवार बलिया को वर्ष 2025 में एटीएस ने वाराणसी से दबोचा था।

सीताराम प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन सीपीआइ माओवादी का प्रमुख सदस्य निकला, जिसके ऊपर सरकार ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इसे काशी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच में पता चला कि वह 13 वर्षों से वेष बदलकर शहरों में छिपे नक्सली विचारधारा के लोगों के यहां पनाह लिए हुए था।

उस दौर में नौगढ़ के जंगलों में जमीन दिलाने को लेकर नक्सलियों ने आदिवासियों को साधा और पहले पुलिस और बाद आम जनता के लिए मुसीबत बन गए। लगभग 100 से अधिक लोगों, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे, की नक्सली हिंसा में मौत हुई। 2001 में मीरजापुर के खोराडीह स्थित पीएसी कैंप पर माओवादियों ने हमला कर 14 एसएलआर और एक स्टेनगन समेत हथियार लूट लिए थे।