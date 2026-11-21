जागरण संवाददाता, वाराणसी। भिखारी मुक्त काशी अभियान के तहत नगर निगम और अपना घर आश्रम मदरवां सामनेघाट की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर दशाश्वमेध घाट से शनिवार को रेस्क्यू के दौरान 23 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में कई साधु वेश धारी हैं जो बनारस के अलावा अन्य जिलों से आकर यहां पर नियमित रूप से भिक्षा वृत्ति करते हैं।

रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को अपना घर आश्रम भेजा गया है। जहां संरक्षक डा. कुमार निरंजन ने लोगों से पूछताछ और काउंसलिंग किया तो पता चला कि किसी को भी कोई मंत्र और भजन तक नहीं आता है। ये सभी गंगा घाट पर बैठकर पर्यटकों को परेशान करते हैं और खुलेआम गांजा का सेवन करते हैं ।