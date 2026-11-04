सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत वाराणसी पहुंचीं, बाबा दरबार में लगाएंगी हाजिरी
सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत बुधवार सुबह वाराणसी पहुंचीं। वह लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करने के ...और पढ़ें
HighLights
सांसद कंगना रनौत वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचीं।
पत्रकारों से बातचीत के बाद शहर की ओर रवाना।
बाबा दरबार में हाजिरी और आयोजनों में शिरकत करेंगी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। फिल्म अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत बुधवार की सुबह वाराणसी पहुंचीं। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरकर पत्रकारों से बातचीत भी की। इसके बाद वह शहर की ओर रवाना हो गईं। इस दौरान वह बाबा दरबार में हाजिरी लगाने के साथ ही कुछ आयोजन में हिस्सा भी ले सकती हैं।