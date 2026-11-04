जागरण संवाददाता, वाराणसी। फ‍िल्‍म अभ‍िनेत्री व सांसद कंगना रनौत बुधवार की सुबह वाराणसी पहुंचीं। उन्‍होंने लाल बहादुर शास्‍त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरकर पत्रकारों से बातचीत भी की। इसके बाद वह शहर की ओर रवाना हो गईं। इस दौरान वह बाबा दरबार में हाज‍िरी लगाने के साथ ही कुछ आयोजन में ह‍िस्‍सा भी ले सकती हैं।