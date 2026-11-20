जागरण संवाददाता, वाराणसी। घर में अक्‍सर कम पानी की आदत को लेकर डांट सुनने वालों के ल‍िए एक गुड न्‍यूज है। जी हां, अब कम पानी पीने को लेकर डांट सुननी पड़े तो बता सकते हैं क‍ि आपकी जरूरत के अनुसार आप पानी पी चुके हैं। दरअसल आजकल सोशल मीड‍िया पर म‍िले ज्ञान को लेकर 45 साल की उम्र में रोज 5–6 लीटर पानी पीना जरूरत बना द‍िया गया है। “ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है” यह थ्‍योरी पूरी तरह से सही नहीं हैं।

सवाल उठता है क‍ि इससे होता क्‍या है, दरअसल आपके शरीर को ज‍ितना पानी चाह‍िए वह प्‍यास के जर‍िए शरीर खुद ड‍िमांड कर लेता है। अध‍ि‍क पानी पीने की वजह से कुछ ही दिनों में कमजोरी, चक्कर और बार-बार पेशाब की शिकायत होने लगती है। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो पता चला चलेगा क‍ि जरूरत से अध‍िक पानी पीना नुकसान कर रहा है।

सवाल उठता है कि आख़िर हमें कितना पानी पीना चाहिए? क्या सभी के लिए 3–4 लीटर पानी सही है? पानी की ज़रूरत हर व्यक्ति में अलग क्यों होती है? दरअसल यह पूरा गण‍ित दूसरे फैक्‍टर पर न‍िर्भर करता है। वैद्य डा. अजय गुप्‍ता ने जागरण को बताया क‍ि पानी जरूरी है ले‍क‍िन अत‍ि हर चीज की नुकसान करती है।