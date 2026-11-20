जागरण संवाददाता, वाराणसी। देश के दिग्गज शतरंज खिलाड़ियों की चाल और रणनीति का मुकाबला 29 नवंबर से काशी में देखने को मिलेगा। बाबतपुर स्थित सेठ एमआर जैपुरिया स्कूल परिसर में नौ दिसंबर तक 63वीं सेठ एमआर जैपुरिया राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप आयोजित होगी। जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में होने वाली प्रतियोगिता का नेतृत्व डीएम और वीडीए के उपाध्यक्ष कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन और वाराणसी शतरंज संघ के सहयोग से आल इंडिया चेस फेडरेशन के तत्वावधान में होने वाली प्रतियोगिता में 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थागत इकाइयों के खिलाड़ी भाग लेंगे। मुकाबले अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नियमों के तहत स्विस प्रणाली से 11 चक्रों में खेले जाएंगे।