जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंग्लैंड में 20, अमेरिका 32 और भारत में 27 प्रतिशत (सरकारी अस्पताल) सीजेरियन प्रसव हो रहा है, वहीं बीएचयू की बात करें तो यहां प्रतिशत अधिक है। डब्ल्यूएचओ ने 10-15 प्रतिशत मानक रखा है। अधिक सीजेरियन का कारण गर्भवती और घर के लोगों के अधिक जोर देने से हो रहा है।

प्रसव पीड़ा और प्रसव संबंधित बीमारियां इसके मुख्य कारण हैं। सीजेरियन से सबसे गंभीर समस्या यह होती है कि अगले गर्भ के दौरान खेड़ी (प्लेसेंटा प्रीविया) बच्चेदानी में नीचे हो सकती है। इस कंडीशन में ब्लीडिंग अधिक हो सकता है जिसकी वजह से मां और गर्भस्थ शिशु दोनों खतरा होता है।

दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘हेलो जागरण’ में बुधवार को चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ प्रो. उमा पांडेय ने पाठकों से बात की। उन्होंने गर्भावस्था, प्रसव (डिलीवरी) और प्रसवोत्तर (डिलिवरी के बाद) की देखभाल, मां और होने वाले शिशु दोनों को स्वस्थ रखना और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, महिलाओं के समग्र प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और मासिक धर्म आदि संबंधित जानकारी दी। साथ ही बचाव व उपचार के बारे में भी बताया।

बार-बार पेशाब में जलन हो रहा है क्या करें? पेशाब की सबसे पहले जांच कराना होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज किया जाएगा। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मासिक धर्म समय से 10-15 दिन बाद आ रहा है क्या करें? सबसे अल्ट्रसाउंड, एफएसएच, एलएच और एएमएच की जांच कराना होगा। इसके बाद आगे का इलाज किया किया जाएगा। मेरी उम्र 27 वर्ष है और वजन 48 केजी है। मासिक धर्म के दौरान ब्लीडिंग कम होती है और एक साल में दो से तीन बार ही मासिक आ रहा है। क्या करें? - सबसे पहले अल्ट्रसाउंड, एफएसएच, एलएच, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग शुगर की जांच करा लीजिए, क्योंकि आपको लीन पीसीओएस हो सकता है। ऐसे में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेेषज्ञ से मिलकर परामर्श लें। जितनी भी अबतक की जांचें है उसका भी रिपोर्ट अपने साथ लाएं। इससे काउंसलिंग करने में आसानी होगी।

किसी भी त्योहार में गर्भवती न करें व्रत किसी भी त्योहार में गर्भवती को व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे शुगर, नमक और पानी की कमी हो सकती है।अगर व्रत रख भी रही हैं तो फलाहारी और पानी का सेवन जरूर करें। इससे नुकसान से बचा जा सकता है।