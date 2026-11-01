95 रुपये में राजातालाब और 220 रुपये में प्रयागराज का मासिक यात्रा पास, बजट फ्रेंडली कीमतों से राहत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बनारस रेलवे स्टेशन से शनिवार काे काशी काे कई सौगात मिली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वंदे भारत स्लीपर ही नहीं लोकल यात्रियों के लिए राजातालाब के लिए दो तथा प्रयागराज के लिए आठ नई मेमो ट्रेनें शुरू की। इन ट्रेनों की विशेषता भी बताई गई और छात्रों से संवाद कर रेल मंत्री ने उनके अनुभव जाने।

ये रहेगा राजातालाब मेमो ट्रेन का समय

वाराणसी से राजातालाब के लिए ट्रेन दिन में कई फेरे लगाएगी। वाराणसी सिटी से सुबह 5:15 बजे, 7:45 बजे, 9:10 बजे व शाम चार बजे प्रस्थान करेगी। वापसी में राजातालाब से सुबह 6.55 बजे, 10.50 बजे, एक बजे, शाम 5.25 बजे चलेगी।



प्रयाग फास्ट मेमो ट्रेन का समय

बनारस से सुबह सात बजे चलकर 9.50 बजे प्रयाग पहुंचेगी। राजातालाब, माधोसिंह, ज्ञानपुर रोड, हंडिया खास और झूसी स्टेशन पर रुकेगी। वापसी में रामबाग से शाम 6 बजे प्रस्थान कर रात 8.30 बजे बनारस पहुंचेगी। दूसरी मेमो औड़िहार से सुबह 4.15 बजे प्रस्थान करके 5.10 बजे कैंट आएगी। यहां से प्रयागराज जाएगी। वापसी में प्रयागराज से शाम 6.50 बजे प्रस्थान कर 9.35 बजे कैंट आएगी।



रेल मंत्री ने कर्मचारियों के साथ कैंटीन में किया भोजन

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) का दौरा किया। स्वागती हाल में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित किया। वह सीधे बरेका कर्मचारी कैंटीन पहुंचे। कर्मचारियों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन किया। रेल मंत्री को अपने बीच बैठकर भोजन करते देख कर्मचारियों में उत्साह और खुशी का माहौल रहा। कर्मचारियों ने इसे गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय अनुभव बताया। रेल मंत्री ने बरेका के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात किया। महिला कर्मचारियों से भी संवाद किया। सुरक्षित वातावरण, बेहतर सुविधाओं और रेलवे में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की। यहां अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं सीईओ सतीश कुमार, महाप्रबंधक बरेका आशुतोष पंत भी मौजूद रहे।



महिला एएलपी श्रीनी श्रीवास्तव ने दौड़ाई वंदे भारत

वंदे भारत स्लीपर को महिला सहायक लोको पायलट श्रीनी श्रीवास्तव ने दौड़ाया। गाजीपुर की रहने वाली श्रीनी वर्ष 2017 से पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल में तैनात हैं। उनके साथ लोको पायलट हरिशंकर यादव भी रहे। अतिरिक्त लोको पायलट छोटे लाल पाल एवं सहायक लोको पायलट शिवधनी भी थे। ट्रेन मैनेजर ज्योति कुमारी और शैलेश राय भी ट्रेन के साथ दिल्ली गए।



वंदे भारत की विशेषता