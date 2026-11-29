जागरण संवाददाता, वाराणसी। शिवपुर थाना अंतर्गत एक मोहल्‍ले में अपने घर में नहा रही एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़खानी कर रहे आरोपित को परिजनों ने पड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, मामले में पीड़िता की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपित से पूछताछ कर रही है।

थाने पर दी गई तहरीर में नाबालिग लड़की की मां ने आरोप लगाते हुए बताया कि शनिवार की दोपहर करीब 2:00 बजे उनकी 14 वर्षीय बेटी छत के ऊपर बने नहान रूम में नहा रही थी। उस वक्त घर केवल नीचे मेरा 5 वर्षीय बेटा मौजूद था, मैं और मेरे पति बाहर थे। तभी गणेश कुमार गौतम उर्फ़ विक्की घर में घुसा और छोटे बेटे को 5 रुपये देकर बिस्कुट लेने भेज दिया और ऊपर नहा रही बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा।