जागरण संवाददाता, वाराणसी। म्यूजिक सिस्टम के तेज शोर के बीच नाचते लोग और इसी शोर के बीच अपनी 20 दिन की बच्ची को सीने से चिपकाए उसे बचाने की जद्दोजहद करती बेबस मां। कुछ देर बाद बच्ची की सांसें थम गईं और मां की गोद में सन्नाटा पसर गया। तेज शोर का ऐसा ही असर एक रैली के दौरान प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री रवीन्द्र जायसवाल पर भी पड़ा।

अगस्त 2024 में तिरंगा यात्रा के दौरान म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज से उनके कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो गया। लखनऊ से दिल्ली तक उपचार कराया, लेकिन एक कान की श्रवण शक्ति में 30 प्रतिशत की स्थायी कमी आ गई। बनारस और पूर्वांचल में तेज आवाज से जुड़ी ऐसी घटनाएं ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे की ओर ध्यान खींच रही हैं।

इसी खतरे को लेकर शुक्रवार को सत्या फाउंडेशन ने कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में प्रेसवार्ता की। संस्था के संस्थापक सचिव चेतन उपाध्याय ने खुले स्थानों और सड़कों पर म्यूजिक सिस्टम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग की। उनके साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. अनुराग टंडन, मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. वेणुगोपाल झंवर और बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद कुमार शुक्ला ने भी तेज आवाज को स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया।

चेतन उपाध्याय ने कहा कि धार्मिक आयोजनों और उत्सवों के नाम पर ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों की अनदेखी हो रही है। खुले स्थानों पर म्यूजिक सिस्टम को नियंत्रित करना मुश्किल है, इसलिए इसे केवल साउंड प्रूफ सभागारों तक सीमित किया जाए। खुले स्थानों पर शहनाई, ढोल, मृदंगम, पखावज, बांसुरी, सारंगी और शंख जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को ही अनुमति मिले।