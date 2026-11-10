वाराणसी में ‘सिस्टर’ लिखे ऑटो का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई घटनाएं

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट थाना के अर्दली बाजार क्षेत्र के अनौला में इन दिनों एक ऑटो जिसके पीछे ‘सिस्टर’ लिखा हुआ व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है।

आरोप है कि ऑटो सवार लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। व्यापारियों के कैरेट चोरी करने के साथ ही सड़क किनारे रखे सामान, ट्रैक्टर की बैटरी और नल की टोटियां तक चोरी कर ले जा रहे हैं।

चोरी की ये सभी घटनाएं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं। फुटेज में ऑटो का नंबर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स‍िस्‍टर नाम से चर्च‍ित आटो की तमाम घटनाओं में संल‍िप्‍तता के बाद अब इसकी तलाश हो रही है।