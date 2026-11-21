राघवेन्द्र शुक्ल, जागरण, वाराणसी। कृषि विभाग के पास खाद की उपलब्धता पर्याप्त है इसके बावजूद कई केंद्रों पर जिम्मेदारों की मनमानी का खामियाजा किसान उठा रहे हैं। सच कौन बोल रहा है? विभाग, जिसके पास लक्ष्य के सापेक्ष अभी भी 13000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है या केंद्रों से लौट रहे वह किसान, जिनकी उम्मीद सहकारी समितियों के केंद्रों पर टूट रही हैं। जागरण ने जब काशी तथा आसपास के क्षेत्रों की पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई।

चिरईगांव के 10 बी-पैक्स (बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति) में किसी पर पोटाश नहीं तो जाल्हूपुर एवं छाही-गोपपुर पर डीएपी तक किसानों को नहीं मिल रहा है। हालांकि गोबरहां, छितौना, कमौली नेवादा,पांडेयपुर के बी-पैक्स पर डीएपी, यूरिया एवं बर्थराकला, नरायनपुर, छितौनी पर एनपीएस उपलब्ध है। एनपीके उर्वरक की उपलब्धता भी बी-पैक्सों पर नगण्य है। एडीओ सहकारिता दिलीप सोनकर के अनुसार जहां डीएपी नहीं है वहां जल्द पहुंचाएंगे।

बड़ागांव क्षेत्र की 13 समितियों में से सात पर खाद नहीं है। छह समितियों पर खाद व व यूरिया उपलब्ध है। बड़ागांव समिति पर 12 टन खाद व 10 टन यूरिया मौजूद है। असवारी समिति पर खाद नहीं है लेकिन यूरिया 100 बोरी है। ठठरा व तडसडा पर खाद नदारद व यूरिया मौजूद है। बेलवा समिति पर भी खाद नही है और यूरिया 12 टन मौजूद है। कनियर में 12 टन, खरावन 200 बोरी, हरिनाथपुर 200 बोरी खाद व यूरिया है। बौलिया, दादुपुर समिति पर खाद नहीं है। पुरारघुनाथपुर 300 बोरी डाई व यूरिया है।